В Черкасской области перевернулся автобус с пассажирами

В Черкасской области в селе Русская Поляна Черкасского района вчера, 8 апреля, около 15.40 перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили телесные повреждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, водитель пассажирского автобуса ПАЗ не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне автобуса, который двигался по маршруту № 119 «Черкассы - Детский санаторий», кроме водителя находились 6 пассажиров. Водитель и двое пассажиров, которые в результате ДТП получили телесные повреждения, от госпитализации отказались. 33-летнюю пассажирку, получившую черепно-мозговую травму и переломы верхних конечностей (ее зажало кузовными элементами автобуса), удалось быстро освободить и госпитализировать в больницу.

По предварительной информации, причиной ДТП стала неисправность рулевого механизма в автобусе.