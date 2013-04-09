В Анголу лучше не ездить: бушуют тиф и холера

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам во время поездки в Анголу быть осторожными в связи с ухудшением санитарно-эпидемической ситуации в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Он сообщил, что по информации посольства Украины в Республике Ангола, из-за начала дождей в стране значительно ухудшилась санитарно-эпидемическая ситуация. В частности, в течение последней недели в столице этой страны Луанде было зафиксировано 6 случаев заболевания лихорадкой Денге. В некоторых провинциях значительно увеличилось количество заболеваний холерой и тифом. Кроме того, быстрыми темпами стала распространяться малярия.

“Учитывая это, МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют путешествовать в Анголе, быть осторожными во время пребывания в стране, употреблять только бутилированную воду, в заведениях питания избегать продуктов без термической обработки, пытаться не контактировать с лицами, у которых кашель, пользоваться репеллентами от комаров. В обязательном порядке сделать вакцинацию от желтой лихорадки”, - сказал Е.Перебийнис, отметив, что по возвращении в Украину необходимо сообщить участковому врачу о пребывании в Анголе.