За "заминирование" вокзала студенту дали 4 года

Студент Львовского профессионального лицея торговли за ложные сообщения о заминировании во Львове по решению суда получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Ореста Кутная, 5 апреля 2013 года вступил в силу приговор Франковского районного суда Львова в отношении 17-летнего гражданина Украины, который в сентябре 2012 года из хулиганских мотивов в течение одного дня осуществил три анонимных сообщения о заминировании объектов торговли (торговых центров) и Львовского железнодорожного вокзала, а на следующий день сообщил о заминировании международного аэропорта „Львов”.

В течение двух дней правоохранители четыре раза выезжали по указанным анонимом адресам, ища там взрывные устройства. Сотрудники УСБУ во Львовской области совместно с работниками милиции задержали 16-летнего правонарушителя при попытке в пятый раз сообщить о «заминировании» - аэропорта «Львов».

„Свою выходку студент львовского лицея пояснил желанием обратить на себя внимание родителей. Ему также было интересно посмотреть, как это выглядит, когда правоохранители выезжают на место происшествия или на задержание”, - рассказала О.Кутная.

В отношении «минера» органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда правонарушитель признан виновным и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год.