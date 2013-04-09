Построят ли в Виннице университетскую клинику?

Председатель Винницкой облгосадминистрации Иван Мовчан и мэр Винницы Владимир Гройсман во время совместного совещания заявили, что не допустят вырубки почти 7 га леса под строительство университетской клиники.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В Виннице уже третью неделю продолжаются акции протеста винничан против вырубки леса в зоне Лесопарка, где якобы планируется строительство университетской клиники, в связи с чем должно быть вырублено почти 7 гектаров зеленых насаждений.

Как сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, 8 апреля в Винницкой областной государственной администрации состоялось совместное совещание руководства области и города, на котором губернатор Винницкой области И.Мовчан сказал, что строительство такой клиники для области является важным. «Если бы государство поддержало создание межрегиональной университетской клиники в нашем регионе, то для нас это был бы прорывный проект. В нынешней ситуации речь идет только о перспективе, и обострять вопрос считаю преждевременным. Но чтобы ситуация не обрастала слухами и чтобы на ней никто не спекулировал, мы совместно с руководством города и руководством университета создадим рабочую группу по этому проекту и наработаем решения по всем проблемным моментам и представим их на усмотрение общины», - сказал И.Мовчан.

После совещания В.Гройсман сказал, что в случае принятия решения о реализации в области такого проекта, вырубку леса никто не допустит. «Если проект найдет государственную поддержку, мы совместно с ОГА подберем и предложим альтернативные варианты его размещения, чтобы сохранить Лесопарк. Уничтожать лес, когда можно найти другие территории в городе или районе, неразумно. И этого ни губернатор, ни я не допустим», - заверил мэр Винницы.