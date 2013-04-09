На реках Львовской области спадает уровень воды

На утро вторника, 9 апреля, на всех реках Львовской области отмечается спад уровней воды (за исключением реки Солокии в г. Червоноград, где наблюдается стабилизация на уровне 522 см).

Об этом сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, благодаря выполненным в предыдущие годы инженерным мероприятиям (строительство дамб), принятым превентивным и оперативным мерам, существенный вред объектам инфраструктуры и населению области паводковые воды не нанесли.

“На данное время на учете подтопление паводковыми водами 6 жилых домов (в селе Междуречье Сокальского района) и 100 приусадебных участков в трех населенных пунктах Сокальского района (село Междуречье – 70 участков, село Волсвин – 6 участков, село Добрячин – 9 участков, город Великие Мосты – 15 участков)”, - информирует департамент по вопросам гражданской защиты.

Прогноз погоды, предоставленный Львовским региональным центром по гидрометеорологии, свидетельствует, что на территории области в ближайшие 4 сутки будет прохладная погода: ночью мороз и невысокие плюсовые температуры в дневное время, без существенных осадков, что будет способствовать спаду уровней воды на реках и прохождению паводка.