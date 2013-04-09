На Донетчине уничтожили крупную партию наркотиков

В печи литейного цеха ЧАО «Горловский машиностроительный завод» (Донецкая область) правоохранители уничтожили крупную партию наркотических средств, которые хранились в камере вещественных доказательств до вступления приговоров в законную силу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

Согласно сообщению, сотрудники ОБНОН Горловского горуправления милиции совместно с представителями других силовых ведомств, которые вошли в состав специальной комиссии, уничтожили наркотические вещества, которые изымались у лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Наркотические средства, которые были признаны вещественным доказательством и предназначены для уничтожения по решению суда, сожгли в печи литейного цеха.

Так, на основании приговоров суда, правоохранители сожгли свыше 400 кустов растений конопли, изъятых в ходе операции «Мак-2012», более 30 кг каннабиса, а также прекурсоры, предназначенные для изготовления психотропных и наркотических средств.

В пресс-службе уточнили, что данные мероприятия проводятся ежеквартально, согласно разработанному плану.