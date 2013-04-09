Найдены причины отравления детей в Ривненской области

Причина массового отравления детей в селе Могиляны Острожского района Ривненской области - условно-патогенные микроорганизмы и нефтепродукты, содержавшиеся в воде.

Как сообщили УНИАН в облсанэпидемстанции, вода из водопроводной сети в этом селе также не отвечала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, поскольку концентрация аммония в воде в 2,2 раза была выше допустимой нормы. Кроме того, в грунтовых водах, подтапливавших артезианскую скважину, нашли нефтепродукты. Все это и привело к отравлению 22-х детей и одного взрослого человека, которые были госпитализированы в центральную районную больницу.

В настоящее время в село продолжают завозить как питьевую, так и техническую воду. Период подвоза воды продлится до проведения ремонта водопроводной сети и очистки воды в колодцах.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ривненской области, по состоянию на 8 апреля в Острожской центральной райбольнице находится двое детей, которые были госпитализированы с признаками отравления. Состояние здоровья всех больных удовлетворительное. Остальных несовершеннолетних, обратившихся в больницу с такими же симптомами, отпустили домой после оказания медицинской помощи и выздоровления.

Органами внутренних дел проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Как сообщал УНИАН, 3 и 4 апреля 2013 г. в инфекционное отделение Острожской центральной районной больницы были госпитализированы 15 детей, жителей с. Могиляны с признаками отравления, большинству из которых был установлен диагноз «энтероколит».