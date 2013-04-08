В Киеве откроют ещё 9 пунктов базирования бригад «скорой»

В Киеве, согласно плану развития службы экстренной медицинской помощи на 2013 год, предусмотрено открытие 9 пунктов временного базирования выездных бригад скорой медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Наличие этих баз в каждом районе Киева позволяет ускорить реагирование на экстренные вызовы на территории вероятных поступлений. Это, в частности, места скопления большого количества людей, проведения массовых мероприятий, а также места возможных чрезвычайных ситуаций и тому подобное.

Сейчас в городе функционируют 16 таких пунктов. Они расположены по таким адресам: Голосеевский район – ул. Якубовского, 6; Дарницкий район – ул. Вербицкого, 5 и ул. Бориспольская, 30-а; Деснянский район – ул. Драйзера, 19; Днепровский район – ул. Курнатовского, 5; Оболонский район – Минское шоссе, 8; Печерский район – ул. Подвысоцкого, 13; Подольский район – ул. Мостицкая, 9; Святошинский район – ул. Булаховского, 34 и ул. Симиренко, 10; Соломенский район – просп. Краснозвездный, 2 и ул. Гарматная, 36/38; Шевченковский район – ул. Саксаганского, 100, ул. Рижская, 1 и ул. Щербакова, 70.

Как отмечают в КГГА, расширение сети баз, а также функционирование централизованной диспетчерской, которая была открыта в конце прошлого года и которая позволила быстрее и эффективнее обрабатывать и направлять вызовы киевлян бригадам, обеспечит приезд автомобиля «скорой» по вызову в пределах 10 минут при любых условиях.