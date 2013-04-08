На Львовщине школьник пытался прыгнуть с 30-метрового моста

Во Львовской области 16-летний школьник пытался прыгнуть с моста и покончить жизнь самоубийством из-за безответной любви.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Стрыйского горотдела ГУ МВД Украины во Львовской области Ольга Марцинюк, 6 апреля сотрудники ГАИ Стрыйского горотдела милиции спасли жизнь подростку, школьнику из города Стрый, который пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с автомобильного моста высотой более 30 метров.

“Ближе к обеду в прошлую пятницу инспектора отделения ГАИ Стрыйского горотдела спасли жизнь 16-летнему парню, который намеревался спрыгнуть с автомобильного моста. В тот день экипаж ГАИ находился на маршруте несения службы. О том, что на автомобильном мосту молодой парень как-то странно себя ведет, работникам милиции сообщили водители, проезжавшие по той дороге. Правоохранители выехали на место происшествия и сумели убедить парня отказаться от своего намерения”, - рассказала О. Марцинюк.

Парень объяснил работникам милиции, что хотел покочить с собой после ссоры с девушкой, которая не отвечала на его любовь взаимностью.

Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.