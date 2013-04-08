В Киеве на строительстве тяжело травмирован рабочий

В Киеве на строительстве торгового центра тяжело травмирован рабочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, 7 апреля в 17:42 от службы «102» в Главное управление ГСЧС в Киеве поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки ТЦ «Пирамида» с трехметровой высоты упал 36-летний строитель и насквозь напоролся на арматуру фундамента.

По указанному адресу: Кольцевая дорога, 1-а, прибыли голосеевские спасатели, которые оказали помощь с использованием дискореза. Пострадавшего в тяжелом состоянии передали врачам скорой медицинской помощи.

В настоящее время пострадавший находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении больницы.

Причины падения мужчины выясняют работники правоохранительных органов.