В Севастополе в реку упал автомобиль со студентами

В Севастополе в реку упал автомобиль с иностранными студентами. Один мужчина погиб, четверо — травмированы.

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 7 апреля, в 5.30 на автодороге Орловка – Полюшко.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» на повороте дороги влево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в ограждение моста. После чего транспортное средство упало в реку.

Вследствие ДТП, один пассажир авто погиб на месте происшествия, водитель и еще трое пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в первую городскую больницу г. Севастополя.

Согласно предварительной информации ГАИ, все участники ДТП - студенты одного из высших учебных заведений Крыма, граждане другого государства.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах Севастополя, участники дорожно-транспортного происшествия являются студентами из Нигерии. По его данным, выяснилось, что после падения автомобиля в реку, из находившихся в нем иностранных студентов в сознании оставался только 22-летний парень. Он спас троих своих друзей, по очереди вытаскивая их из находившегося в воде автомобиля. Молодой человек также вытащил на сушу четвертого пострадавшего, оказывал ему первую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Он также добавил, что состояние оставшихся в живых пассажиров автомобиля «Тойота Камри» сейчас медики оценивают как стабильное.