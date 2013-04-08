Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидпорога

За четырнадцатую календарную неделю текущего года - с 1 по 7 апреля - в столице зарегистрировано 19 тыс. 785 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 70,3, что ниже эпидемического порога на 28% (эпидпорог на 14-й неделе – 98,6).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе.

Специалисты отмечают, что, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости на 13%, в частности, на 8% - среди взрослых и на 18% - среди детей.

В целом, за указанный период в вирусологической лаборатории города проведено 392 исследования образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, обнаружено 24 положительных результата респираторно-синцитиального вируса. 61 исследование образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ было сделано методом полимеразно-цепной реакции, идентифицировано 25 вирусов гриппа А.