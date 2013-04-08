В Киеве состоятся масштабные субботники
14:25, 08 апреля 2013Новости регионов
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13 и 20 апреля
В рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города в Киеве состоятся два масштабных субботника: 13 апреля – общегородской и 20 апреля – по случаю Дня окружающей среды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой.
По его словам, уже определены места проведения субботников и объемы работ.
«Погодные условия позволили только в апреле начать активную работу по санитарной очистке дорог, тротуаров, зеленых зон вдоль дорог и мест общего пользования. В мероприятиях будет задействовано большое волонтерское движение «Сделаем Украину чистой». В основном, это работы по благоустройству придомовых территорий, территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям, паркам и скверам, береговым полосам водоемов», – отметил С.Садовой.
Он также заметил, что во время весеннего двухмесячника районы и коммунальные службы города планируют ликвидировать 164 стихийные свалки, обустроить 139 новых контейнерных площадок, убрать от пескозаноса 1518 километров дорог, а также очистить 106 гектаров береговых полос водоемов и упорядочить 257 гектаров газонов.
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