Запорожье: 3 человека погибли в ДТП, еще 2 — госпитализированы

В Запорожской области в результате лобового столкновения автомобилей «Москвич» и «Хюндай» 3 человека погибли, еще 2 — госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Запорожской области, ДТП произошло 7 апреля в Веселовском районе области.

«Около 17.10 на автодороге «Каменко-Днепровская - Б. Белозерка - Веселое» водитель автомобиля «Москвич» - житель с. Малая Белозерка 1970 г.р. не справился с управлением, в результате чего авто вылетело на полосу встречного движения, где фактически «влобовую» столкнулось с автомобилем «Хюндай» в котором находилось 4 человека: водитель 1962 г.р., его жена и родители жены», - сообщили в ГАИ.

В результате ДТП погибли три пассажира «Хюндая»: пожилые мужчина и женщина –скончались на месте происшествия, жена водителя — в больнице.

Водитель иномарки также находится в больнице. Его состояние медики квалифицируют, как стабильно тяжелое.

Водитель автомобиля «Москвич», который после столкновение выбросило в кювет, где произошло возгорание авто, выпал из машины во время падения и получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану коленного сустава. По данным медиков, его травмы угрозы для жизни не представляют. По факту ДТП проводится расследование.

Представители ГАИ отмечают, что авария произошла в светлое время суток на ровном участке дороги, и ее причиной, по всей видимости, стало состояние водителя «Москвича». Согласно данным медицинской экспертизы, в момент ДТП водитель «Москвича» был в состоянии алкогольного опьянения.