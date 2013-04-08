Мужчина в немецкой униформе открыл стрельбу по детской площадке

В Бабушкинском районе Днепропетровска милиция задержала 40-летнего мужчину в немецкой военной униформе времен Великой Отечественной войны, который из автоматического оружия стрелял по детской площадке.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей ГУ МВД в Днепропетровской области, вечером 5 апреля в милицию поступило сообщение от граждан, что на балконе одного из домов на массиве Тополь-2 «находится мужчина в немецкой форме и стреляет из ружья в сторону детской площадки».

Милиция установила, что около 19 часов местный житель, который является представителем одной из организаций по сбору материалов о минувшей войне, занимался чисткой макета немецкого ружья. Мужчина, выпив водку, надел немецкую военную форму, вышел на балкон своей квартиры с макетом немецкого карабина и произвел несколько выстрелов холостыми патронами, говорится в сообщении.

«Шутник» был доставлен в Бабушкинский райотдел милиции.

В ходе осмотра его квартиры обнаружены и изъяты габаритный макет немецкого карабина, 8 холостых патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова; 16 шумовых патронов калибра 7,62 мм.

Следственным отделом Бабушкинского райотдела начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.