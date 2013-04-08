Донетчина: у иностранца изъяли психотропные таблетки

В порту Мариуполя пограничники Донецкого отряда и таможенники изъяли у гражданина Южной Кореи почти 600 таблеток, содержащих психотропные вещества.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время оформления теплохода Topfloght (флаг Панама) служебная собака указала на каюту одного из членов команды, 62-летнего гражданина Южной Кореи. В ящике с вещами досмотровая группа обнаружила 500 таблеток препарата Fedac и 80 таблеток медицинского препарата "Псевдоэффедрин". Обнаруженные препараты изъяты.