В Полтавской области пик паводка ожидают 9-10 апреля, однако угрозы подтопления населенных пунктов в области нет.

Об этом в понедельник, 8 апреля, на совещании у губернатора Полтавской области Александра Удовиченко сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской ОГА Михаил Андрусенко.

«Никаких опасных явлений во время паводка в области не происходит и не ожидается. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Еще один пик паводка мы потом ожидаем 13-15 апреля, когда придет вода из России», - сказал М. Андрусенко.

Он отметил, что сегодня таяние льда на реках проходит медленно.

«Поэтому значительных осложнений при прохождении второй волны паводка в области тоже не ожидаем», -отметил М. Андрусенко.