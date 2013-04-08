Стали известны причины отравления детей на Ривненщине

Вероятной причиной массового отравления детей в Острожском районе в Ривненской области, большинство из которых сейчас госпитализированы, стало подтопление артезианской скважины талыми водами.

По сообщению корреспондента УНИАН, такой вывод сделали в прокуратуре области, которая взяла под контроль ход расследования отравления 15 детей в с.Могиляны Острожского района.

В частности, установлено, что 3 и 4 апреля 2013 в инфекционное отделение Острожской центральной районной больницы поступило всего 15 детей, проживающих с.Могиляны с признаками отравления, большинству из которых впоследствии был установлен диагноз - энтероколит.

Сейчас в этом отделении находятся 13 пострадавших детей. Самому младшему пациенту лишь 5 месяцев, а самому старшему - 14 лет. Медики констатируют их состояние здоровья как удовлетворительное.

В сообщение прокуратуры области говорится, что уже выяснено, что семьи, где отравились дети, пользуются водой из центрального водопровода села, поэтому на его различных участках работниками Острожской межрайонной санэпидемстанции и главного управления Государственной санэпидслужбы в области были взяты пробы для проведения химического и бактериологического исследования. Предварительно также установлено, что имело место подтопление артезианской скважины талыми водами, которые могли попасть в водопровод. В настоящее время коммунальным предприятием Могилянивского сельского совета проведена хлорация воды.

По данному факту Острожским ГО УМВД Украины в Ривненской области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Ход расследования взято на контроль прокуратурой Ривненской области.