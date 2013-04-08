В Тернополе собирают средства для наркозависимых

В Тернополе началась благотворительная акция «Скажи «НЕТ» наркотикам – выбери здоровье» по сбору средств для наркозависимых, больных туберкулезом и СПИДом.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит сегодня в областном драмтеатре, в ее рамках происходит аукцион по продаже картин местных художников, а также выставка полотен, написанных людьми, которые лечатся от наркомании.

Вырученные средства направят на реабилитацию наркозависимых.

Также в рамках акции состоится концерт местных исполнителей и спектакль театра «Сузір’я».

Организовало акцию областное управление милиции при поддержке управления службы семьи, молодежи и управления образования облгосадминистрации.

«Проблема с наркотиками ежегодно становится все более острой. В год мы фиксируем более 700 фактов распространения наркотиков и изымаем более 200 кг наркотических средств. Причем все более популярными среди молодежи становятся синтетические наркотики, которые попадают к нам из-за границы. Нас это не может не волновать. Чтобы привлечь внимание молодежи к губительным последствиям употребления наркотиков, мы решили провести такую акцию», – сказал во время открытия мероприятия начальник областного управления милиции Виктор Сак.

Правоохранители также всем гостям концерта, вход на который бесплатный, раздают специальную брошюру, в которой содержится информация о синтетических наркотиках и последствиях их регулярного употребления, – от гормональных сбоев до летальных случаев. В брошюре также объясняется, как распознать тех, кто начал употреблять наркотики и куда обращаться за помощью в таких случаях.

Сбор средств в рамках акции продлится еще в течение двух месяцев.