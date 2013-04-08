В Артемовске открылся Центр медицинской диагностики
11:23, 08 апреля 2013Новости регионов
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Отреставрирован за 4 млн грн
В Артемовске Донецкой области 5 апреля открылся отреставрированный более, чем за 4 млн грн Центр медицинской диагностики.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, решение о создании данного центра было принято на сессии городского совета в июле 2012 года, и в сентябре минувшего года была начата реконструкция здания, общий бюджет которой превысил более 4 млн грн.
В пресс-службе уточнили, что из общей суммы, потраченной на реконструкцию, 3,052 тыс грн составили средства государственного бюджета, 259,5 тыс грн - средства местного бюджета, 707 тыс грн удалось привлечь за счет спонсорской помощи.
Именно за спонсорские деньги был приобретен компьютерный томограф фирмы, рентгенологическая установка, аппарат ультразвуковой диагностики и другое медицинское оборудование.
В дальнейшем в этом Центре планируется открытие клинико-диагностической лаборатории, оснащенной современным оборудованием.
По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого, открытие подобного медицинского учреждения является прекрасной иллюстрацией эффективного сотрудничества частного бизнеса и местной власти.
«Предприятия, вложившие деньги в данный проект, сделали самые перспективные инвестиции. Они инвестировали в здоровье своих работников и их семей», - подчеркнул руководитель области.
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