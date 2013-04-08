В Киеве уже зафиксировано 18 оползней

В Киеве за выходные зафиксировали сдвиги почвы на Аскольдовой могиле, в районе Зеленого театра, на улице Кащенко, 154, на Наднепрянском шоссе, улице Буковинской, 31, в районе озера Глинка (недалеко от бульвара Дружбы народов).

Как информирует сайт газеты "Сегодня" , по данным КП «Специализированного управления противосдиговых подземных работ», в Киеве 6-7 апреля активизировались оползни, которых в городе уже насчитывается 18.

Наиболее масштабные разрушения за эти выходные произошли на Лысой горе, где со склона сползло до 400 кубометров грунта, и на Богуславском спуске, на Подоле — рухнуло 500 кубов земли.

В СУППРе говорят, что контролируют все оползневые процессы в городе: «Мы знали о проблемах на Богуславском. И оползень произошел практически на наших глазах. Мы выставляем на местах обвалов предупреждающие знаки, а там, где это необходимо, работают наши люди. Опасных мест по городу много».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Киеве во второй половине дня в Подольском районе на Богуславском спуске, 3 произошел сдвиг почвы объемом около 600 кв.м.