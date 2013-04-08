В Подольском районе Киева - сдвиг почвы
09:16, 08 апреля 2013Новости регионов
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Разрушения зданий и пострадавших нет
В Киеве во второй половине дня 6 апреля в Подольском районе на Богуславском спуске, 3 произошел сдвиг почвы объемом около 600 кв.м.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате сдвига почвы угрозы разрушения зданий, жертв и пострадавших нет, заверяют в госслужбе.
Коммунальными службами города принимаются меры по укреплению склона.
На месте происшествия работали оперативные группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве и КГГА.
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