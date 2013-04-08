В Донецке из-за вспышки газа получили ожоги три человека
09:07, 08 апреля 2013Новости регионов
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Курили возле баллона
В воскресенье в 17.32 в Донецке произошла вспышка газовоздушной смеси в частном жилом доме.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ожоги получили двое мужчин и женщина. Пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Института неотложной восстановительной хирургии.
Предварительная причина происшествия – неплотность установленного на веранде дома газового баллона (пострадавшие курили возле него). Баллон не поврежден, взрывной волной выбито оконное стекло веранды.
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