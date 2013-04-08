В Донецке из-за вспышки газа получили ожоги три человека

В воскресенье в 17.32 в Донецке произошла вспышка газовоздушной смеси в частном жилом доме.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ожоги получили двое мужчин и женщина. Пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Института неотложной восстановительной хирургии.

Предварительная причина происшествия – неплотность установленного на веранде дома газового баллона (пострадавшие курили возле него). Баллон не поврежден, взрывной волной выбито оконное стекло веранды.