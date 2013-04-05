В столице выявлено 12 потенциально оползнеопасных участков

Специалисты столичного коммунального предприятия «СУПР» заявляют о 12 потенциально опасных участках, которые нуждаются в выполнении противооползневых мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, оползнеопасные зоны были выявлены в ходе мониторинга, организованного в связи с прохождением весеннего паводка.

По информации главной гидрогеологии КП «СУПР» Василия Бокового, которая была озвучена во время заседания Городского оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в настоящее время по улице Воздвиженский (дома №1, 3 и 5), где днями произошел оползень почвы, работают специалисты и принимают первоочередные противоаварийные меры.

По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Подольского района Геннадия Гришина, который сейчас находится на месте происшествия, временно в гостиницу «Оберег» отселены 5 человек. Районные службы продолжают опрос об отселении других жителей домов.

В целом необходимо временно отселить 12 семей (24 человек), для которых подготовлены соответствующие помещения. На период отсутствия жителей в квартирах обеспечена круглосуточная охрана жилья и имущества киевлян сотрудниками органов правопорядка.

«Профильные службы обрезали деревья, которые в результате оползня могут упасть на жилые дома, поставили на окна решетки, а также сняли столб внешнего освещения, продолжаются другие противоаварийные работы», – сказал Г.Гришин.

В КГГА отмечают, что специалистам Института «Киевпроект» и специализированного управления противооползневых работ поручено разработать необходимый комплекс мероприятий для локализации и недопущения распространения оползненопасных процессов.