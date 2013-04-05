На Львовщине есть угроза утечки токсичных веществ в реки

Во Львовской области существует угроза загрязнения рек утечкой токсичных веществ с Грибовичской мусорной свалки (городская мусорная свалка Львова).

Как сообщили сегодня, 5 апреля, УНИАН в пресс-службе Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, курсанты университета на данное время принимают меры по недопущению утечки инфильтрата, который хранится в специальных амбарах на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

Как отметил в комментарии УНИАН руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Львовского городского совета Юрий Голец, учитывая большое количество снега, выпавшего во Львовской области, с повышением температуры воздуха становится опасным попадание опасных веществ с мусорной свалки в реки Полтва и Малеховка.

В свою очередь представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Антон Крук сказал УНИАН, что Львовский государственный университет входит в Единую государственную систему гражданской защиты и личный состав учебного заведения готов в любой момент усилить территориальные подразделы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и выполнять соответствующие спасательные функции.

„Наши курсанты совместно со спасателями Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области принимают участие в комплексе мероприятий по предубеждению негативных последствий водной стихии и предупреждения возникновения возможных паводков и наводнений. Накануне они проводили расчистку водоотводных коллекторов во Львове”, - отметил А.Крук.

Справка УНИАН. Река Полтва - река в пределах города Львова, а также Пустомитовского и Бускского районов Львовской области. Левый приток Западного Буга (бассейн Вислы).

Река Малеховка течет по середине территории села Малахов (граничит с селом Грибовичи, где находится мусорная свалка) и впадает в Полтву.