Отопительный сезон в Киеве будет продлен в связи с низкой температурой воздуха.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий.

В то же время он не уточнил, на какой период продлят подачу теплоносителя в дома киевлян, поскольку пока нет точных прогнозов на дальнейший период. Но он напомнил, что отопление отключается при условии, если три дня подряд среднесуточная температура составляет не ниже 8 градусов тепла. Д.Новицкий заверил, что пока среднесуточная температура не будет выше 8 градусов, дома киевлян будут с отоплением.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля ожидается очередной циклон с резким похолоданием. В связи с этим, синоптики советуют властям на местах не спешить принимать решения об окончании отопительного сезона.

Отопительный сезон в Киеве начался 15 октября и должен был завершиться 15 апреля.