На Житомирщине от наводнения страдает Новоград-Волынский район

В Житомирской области от наводнения больше всего страдает Новоград-Волынский район.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам губернатор Житомирской области Сергей Рыжук, посещая Новоград-Волынский район вместе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, который находится в Житомирской области с рабочим визитом.

По его словам, «в Житомирской области от наводнения больше всего пострадал Новоград-Волынский район, уровни воды бассейнов реки Тня - Новоград-Волынский район, Случ - Новоград-Волынский, Любарский, Коростенский районы, реки Уборть - Емильчинский район - фактически достигают прогнозируемых максимальных уровней воды весеннего половодья 2013 года, есть случаи подтоплений хозяйств талыми и грунтовыми водами».

В целом подразделами областного Управления ДСЧС уже осуществлено 80 выездов для откачивания воды. В частности, значительное количество в Новоград-Волынском районе. Подразделами ГСЧС откачано уже 8,5 тыс. куб метров воды. Сейчас в Житомирской области в постоянной готовности в областном управлении находятся более 400 человек личного состава, а также 205 единиц основной и вспомогательной техники, 147 единиц насосного оборудования, 23 единиц аварийно-спасательной техники, 15 средств преодоления водных препятствий, 6 единиц тяжелой инженерной техники, а также 3 передвижные силовые передвижные электростанции.

Также на случай проведения работ по защите взрывным способом мостовых сооружений, пропуска ледосплава, предотвращения возникновения заторов, на водоемах области дежурят два расчета пиротехников.

Справка УНИАН. На территории Житомирской области протекает 2 822 реки общей длиной 13,7 тыс. км. Из них 8 средних рек: Тетерев, Случ, Уж, Уборть, Ирша, Ирпень, Словечная, Ствига. Также в области есть 321 малая река. На реках области построены 54 водохранилища и 1822 пруда. За последние несколько лет на защиту от вредного воздействия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий по государственный бюджет использовано 8,7 млн грн.