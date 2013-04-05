В Подольском районе Киева из-за оползня отселят 16 семей

В Подольском районе Киева из-за оползня решено отселить 16 семей из двух домов, об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что Городской оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 4 апреля провел выездное заседание на месте оползня, который произошел на днях вблизи домов №№ 1, 3 и 5 на улице Воздвиженской в Подольском районе Киева.

Как отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко, в результате интенсивного таяния большого количества снега на Замковой горе произошел сдвиг верхнего слоя почвы. Несмотря на предыдущие выводы специалистов относительно отсутствия опасности для жителей прилегающих домов, Городской штаб выехал на место события и в ходе рабочего совещания принял ряд решений для предупреждения всех возможных рисков.

Так, решено временно отселить в гостиничный комплекс «Киевгорстроя» жильцов двух домов (всего 16 семей); перекрыть газоснабжение; установить дежурство специалистов управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА и специализированного управления противооползневых работ, представителей районной администрации для постоянного мониторинга проблемной зоны. Подольскому РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве поручено обеспечить круглосуточную охрану квартир и имущества отселенных киевлян.

Специалисты Института «Киевпроект» и специализированного управления противооползневых работ разработают необходимый комплекс мер для локализации и недопущения распространения оползнеопасных процессов.