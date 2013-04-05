Львов подтапливает

По состоянию на пятницу, 5 апреля, во Львове паводковыми водами и местными стоками уже подтоплены две территории.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщили агентству в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, во Львове уже подтоплены две территории – предприятия и приусадебного участка.

“Подтоплена территория «Львовской нефтебазы» на улице Пластовой,1. Также местным стоком подтоплен приусадебный участок на ул. Ковельской, 67-а. Кроме того, в городе Винники (город в предместье Львова, территориально - Лычаковский район Львова) на ул. Лермонтова местным стоком подтоплены два приусадебных участка и жилой дом”, - сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области, по состоянию на сегодняшний день, во Львовской области паводковыми водами подтоплены сельскохозяйственные угодья, дороги, приусадебные участки и жилые дома в девяти районах и четырех городах области.