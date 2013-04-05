Ривненщина: в больнице с отравлением - 11 детей
13:28, 05 апреля 2013Новости регионов
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Причина неизвестна
В Ривненской области в инфекционном отделении Острожской центральной больницы с предварительным диагнозом «острый энтероколит» находятся 11 детей.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 3 апреля в больницу в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы 4 ребенка. На следующий день двое из них были выписаны.
В период с 4 по 5 апреля в состоянии средней тяжести были госпитализированы еще 9 детей в возрасте от 1 до 12 лет.
Все потерпевшие - жители села Могиляны Острожского района.
Работники районной СЭС взяли дополнительные пробы воды на разных участках водовода и направили на исследование. Причина отравления детей устанавливается.
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