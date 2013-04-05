На Львовщине через Интернет продавали сильнодействующий яд

Во Львовской области работники управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в Львовской области выявили коммерческие предприятия, которые через Интернет продавали сильнодействующий яд.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области, в ходе операции «Батискаф» милиционеры осуществили ряд оперативно-поисковых мероприятий с целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, организовавших каналы утечки подконтрольных веществ с предприятий, которые производят или в своем производстве используют наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (аптеки, лечебные заведения, заведения заместительной поддерживающей терапии, коммерческие структуры).

Как рассказал начальник УБНОН ГУ МВД Украины в Львовской области Алексей Душейко, журналисты одного из львовский телеканалов осуществили на этих предприятиях закупку ядовитых веществ, которые передали работникам милиции для последующей проверки. Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, а изъятые вещества направлены на экспертизу.

„В ходе проверки было установлено, что предприятия продавали ядовитые вещества через Интернет-сеть. Милиционеры задокументировали противоправную деятельность этих коммерческих предприятий, которые занимаются незаконным производством, хранением, транспортировкой, использованием, уничтожением ядовитых веществ. Получив разрешение суда, оперативники провели обыск предприятий и изъяли более 4,5 тонны ядовитых веществ, которые передали экспертам”, - сообщил А.Душейко.

По данному факту на этой неделе открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.