В Бортничах прорвало трубу с горячим илом
08:39, 05 апреля 2013Новости регионов
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Ситуация стабилизирована
В среду около 22.00 по улице Коцюбинского в поселке Бортничи под Киевом прорвало трубу, по которой транспортируется горячий ил на поля Бортничской станции аэрации (БСА).
Как сообщает сайт телекомпании “Киев”, произошел небольшой прорыв второстепенной трубы.
В настоящее время ситуация стабилизирована, над устранением последствий аварии работает бригада коммунальщиков. Ил, который разлился на клумбе возле местного магазина, полностью планируют откачать до вечера.
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