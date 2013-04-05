В Бортничах прорвало трубу с горячим илом

В среду около 22.00 по улице Коцюбинского в поселке Бортничи под Киевом прорвало трубу, по которой транспортируется горячий ил на поля Бортничской станции аэрации (БСА).

Как сообщает сайт телекомпании “Киев”, произошел небольшой прорыв второстепенной трубы.

В настоящее время ситуация стабилизирована, над устранением последствий аварии работает бригада коммунальщиков. Ил, который разлился на клумбе возле местного магазина, полностью планируют откачать до вечера.

kievtv.com.ua