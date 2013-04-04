На Львовщине задержали группу медиков

На этой неделе работники Государственной службы борьбы с организованной преступностью ГУ МВД во Львовской области задержали с поличным группу врачей, требовавших взятки от жителей области, больных кардиологическими заболеваниями, за установление группы инвалидности.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД во Львовской области, после обращения граждан в милицию с тем, что в межрайонной специализированной кардиологической МСЭК №1 и МСЭК №2 Львовского областного центра медико-социальной экспертизы требуют взятки за содействие в установлении комиссией МСЭК группы инвалидности и определение процентов нетрудоспособности у больных кардиологическими заболеваниями, с поличным были задержаны служащие этого учреждения.

Как отмечается в сообщении, сумма взятки составляла от 200 до 1500 долларов, в зависимости от состояния больного.

“Между участниками группировок было четкое разделение обязанностей. Председатель комиссии осуществлял управление процессом и распределял средства, врачи занимались непосредственно больными и документами, а медсестры побуждали больных к даче взятки, брали в них деньги и передавали председателю комиссии”, - информирует отдел связей с общественностью.

По данным фактам открыты два уголовных производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Досудебное следствие на сегодняшний день завершено. Причастность в совершении 100 уголовных производств (ст. 368 УК Украины) доказана десяти служащим. Сумма взяток составляет около 200 тыс. гривень.

В настоящее время медики отстранены от исполнения своих обязанностей и находятся под залогом в ожидании решения суда.