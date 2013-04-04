В Одесском порту нашли снаряд и авиабомбу

В трюме землеройного судна «Вернер Мебиус», работающего в Одесском порту, вчера, 3 апреля, обнаружили артиллерийский снаряд и авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно данным отдела, в 08.55 в спасательную службу Одессы поступило сообщение рабочих судна «Вернер Мебиус» о том, что в трюме во время работы в акватории Черного моря, обнаружены артиллерийский снаряд калибра 76 мм и авиационная бомба ФАБ-50. В тот же день группой пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Одесской области взрывоопасные предметы изъяты и обезврежены.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в акватории Одесского морского торгового порта были обнаружены 2 артиллерийских снаряда, 31 марта - 2 снаряда и авиационная бомба. Сообщение поступило также от рабочих землеройного судна «Вернер Мебиус».

В ноябре 2012 года в трюме «Вернер Мебиус», занятого на дноуглубительных работах в Одесском порту, дважды находили артиллерийские снаряды калибра 76 мм. Также были найдены еще пять артиллерийских снарядов калибра 76 мм и один снаряд калибра 152 мм и в трюмах соседних землечерпалок - «Киевской» и «Майкана». Работы временно приостанавливали, снаряды, попавшие в ковши вместе с выкопанным грунтом, изъяли из судовых трюмов, вывезли и обезвредили.