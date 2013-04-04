В Луганской области выкрали подростков

Сотрудники Перевальского районного отдела милиции (Луганская область) вчера, 3 апреля, задержали двух жителей района, которым объявлено о подозрении в совершении преступления - похищение двух несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 2 апреля в дежурную часть Перевальского РО ГУМВД Украины в Луганской области обратился местный житель, который сообщил, что его 15-летнего сына и его друга, ровесника сына, незаконно вывезли и удерживали двое жителей Перевальского района.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, квалифицирован по статье 146 часть 2 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), и начато досудебное расследование.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что 31 марта около 17.00 двое жителей Перевальского района 1984 г. р. и 1988 г. р., в пгт. Центральный, применяя физическое насилие, посадили в автомобиль «Chevrolet Niva» двух несовершеннолетних, вывезли их за пределы поселка, где угрожая физической расправой, требовали признаться в якобы совершенной ими краже мобильного телефона. Затем надели подросткам на головы полиэтиленовые пакеты и вывезли в неизвестном направлении и удерживали в каком-то помещении до 1 апреля. После этого, подростков снова посадили в машину и привезли к Перевальскому профессиональному училищу, где насильно посадили в машину еще и 17-летнюю сестру одного из подростков. Детей удерживали в машине еще на протяжении часа и, не добившись признания, высадили всех троих возле поселка Центральный и скрылись.

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы у двух потерпевших выявлены телесные повреждения. В отношении задержанных избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Досудебное следствие продолжается.