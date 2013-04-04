В Тернополе на центральной улице возник провал

В Тернополе на центральной улице Русской возник провал, создающий проблемы с курсированием общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, провал возник сегодня утром, 4 апреля, на ул. Русской, где к дороге примыкает ул. Коперника. Яма имеет размеры 1х1,5м и глубину 1 м. Двое прохожих, которые увидели провал, вышли на дорогу и около 20 мин. регулировали движение, жестами призывая водителей снизить скорость и объехать провал.

На участке, где возникла яма, курсирует много маршруток. При этом ул. Русская на этом отрезке сужается, дорога имеет только две полосы, из-за чего сейчас возникли заторы и проблемы с движением общественного транспорта.

Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства обещают решить проблему в кратчайшие сроки, а также установить причины образования провала. По одной из версий, почву могла подмыть вода в связи с аварией водогона.