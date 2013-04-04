Львовщина: в ДТП пострадали 7 человек

По уточненным данным, вследствие столкновения грузовика и автобуса вчера в Сколевском районе Львовской области пострадали 7 человек, среди которых гражданин Словении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области.

По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель грузовика, который выехал на полосу встречного движения. Водитель фуры, 42-летний житель Николаевской области, не выбрал безопасной скорости движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.

Вследствие ДТП пострадали пять человек: 24-летний водитель автобуса, житель Закарпатской области и четверо пассажиров, один из которых 18-летний студент, гражданин Республики Словения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля около 17.00 на одном из перевалов трассы Киев-Чоп возле села Сможе Сколевского района Львовской области столкнулись грузовой автомобиль Renault Premium с полуприцепом-цистерной и пассажирский автобус, следовавший по маршруту „Львов-Ужгород” в направлении Львова. Ранее сообщалось, что во время ДТП пострадали 4 человека.