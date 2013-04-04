Пик весеннего паводка на Десне ожидается 5-15 мая

Пик весеннего паводка на Десне вблизи Чернигова, согласно прогнозам, ожидается 5-15 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на совещании в городском совете начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Кузнецов.

"Угрозы для черниговцев нет, город будет жить и работать в штатном режиме", - заверил он.

Начальник управления отметил, что паводок в городе в этом году ожидается в пределах 580-620 см над нулем поста (приближается к значениям 2004 года), а серьезные подтопления в Чернигове были, когда уровень воды достиг 750 см над нулем поста.

По словам А.Кузнецова, в областном центре Черниговщины в зоне подтопления, по прогнозам, находятся 88 домов частного сектора, в которых проживает 350 человек, из которых 50 – одинокие.

Он отметил, что прорабатывается вопрос возможного отселения людей.

"В отношении каждого решается, сможет ли человек поселиться на некоторое время у родственников, нуждается ли он в размещении", - объяснил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, подтопленными будут объекты, расположенные в пределах города вдоль рек Десна и Стрижень – дачные участки, автокооперативы, спортивные площадки и т.п.