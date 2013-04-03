ДТП со "скорой" и машиной СБУшника признано несчастным случаем

В Крыму ДТП с участием "скорой помощи" и автомобиля под управлением работника Службы безопасности Украины признано "несчастным случаем, связанным с производством".

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности, такое заключение сделали эксперты, проводившие проверку данного ДТП.

Родственники сотрудников "скорой помощи", погибших в аварии, а также серьезно пострадавший водитель медицинской машины получат материальную компенсацию от государства.

"Семьям погибших в ДТП сотрудников скорой помощи, а также водителю будут начислены все положенные по закону выплаты, льготы и компенсации за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", – говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 9 марта в Феодосии. Столкнулись машина скорой помощи, которая везла в больницу 22-летнего парня, находившегося в коме и легковой атвомобиль. На месте ДТП погибла 27-летняя фельдшер. Травмы получили 50-летний шофер "скорой", 57-летний отец парня и врач. Врач умер в больнице. Также был травмирован 32-летний водитель машины – участницы ДТП.

12 марта СБУ признала, что машиной управлял ее сотрудник.

Прокуратура Феодосии начала расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Поскольку в деле замешан сотрудник СБУ, оно было передано "военной" прокуратуре крымского региона.