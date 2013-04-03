В Одессе приостановили строительство на пляже «Ланжерон»

Приморский районный суд Одессы приостановил строительство капитального здания на пляже «Ланжерон».

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского горсовета, 1 апреля Одесский горсовет подал в названный суд заявление об обеспечении иска путем запрета проведения любых строительных, строительно-монтажных работ и работ по реконструкции по адресу: Одесса, пляж «Ланжерон», инвентарный номер 129. Данный объект больше известен как «Веранда».

«Поводом для таких действий городской власти послужило то, что на этом объекте, расположенном на пляже «Ланжерон», зафиксировано самовольное строительство капитального двухэтажного строения», - сообщили в управлении.

В нем пояснили, что 7 февраля горсоветом подал иск в Приморский райсуд к застройщику об освобождении захваченного земельного участка и сносе самовольно построенного строения.

Определением суда было открыто производство по делу по иску горсовета к застройщику. Но только после дополнительного заявления от одесской мэрии в суд строительные работы на объекте остановлены.

Судебное заседание по делу о сносе самовольно воздвигнутого здания на пляже «Ланжерон» назначено на 5 апреля.