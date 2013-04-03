В Тернополе ограбили аптеку.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел вчера в 21 час на ул. Лучакивского. Об ограблении правоохранителям сообщила фармацевт аптеки сразу после того, как злоумышленник покинул заведение.

По ее словам, неизвестный мужчина в маске, зайдя в аптеку, кинулся к кассе и забрал оттуда всю выручку. Поскольку накануне была проведена инкассация, эта сумма не была значительной.

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, однако задержать грабителя не удалось.

Правоохранители составили фоторобот злоумышленника и объявили его в розыск.

По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Тернополе неизвестные ограбили ювелирный магазин «Золото». Тогда трое неизвестных ворвались в масках в магазин, направили на продавца пистолет, после чего забрали ювелирные изделия.