Житомирщина: у фельдшера нашли арсенал боеприпасов

В Житомирской области у фельдшера нашли арсенал боеприпасов, который он во время споров с сельчанами грозился применить.

Как сообщила УНИАН работник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, достаточно большую коллекцию боеприпасов собрал и незаконно хранил в своем доме житель одного из сел Бердичевского района.

В милицию стали обращаться люди, которые свидетельствовали о том, что фельдшер в спорных ситуациях угрожал применить к своим оппонентам огнестрельное оружие. Оперативная информация привела работников правоохранительных органов в домовладение последнего.

Санкционированный обыск проводился 1 апреля в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого в соответствии с ч.1 ст. 263 УКУ по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Во время обыска в доме фельдшера работники милиции изъяли больше двух десятков патронов к ручному пулемету Калашникова, почти восемь десятков – к автомату Калашникова и 6 магазинов к нему же, четыре десятка боеприпасов к мелкокалиберной и еще несколько к крупнокалиберному оружию, а также несколько патронов к пистолету Макарова. Кроме того, милиционеры обнаружили 3 электродетонатора для детонации тротиловых шашек.

По словам мужчины, все выявленное ему якобы подбросили. Сейчас милиция выясняет, при каких обстоятельствах в его доме возник склад боеприпасов.

Изъятый арсенал милиция направила на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в Житомирской области.

Фельдшеру угрожает лишение свободы сроком от двух до пяти лет.