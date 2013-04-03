Луганщина: возле больницы нашли арсенал боеприпасов времен войны

В городе Перевальск Луганской области вблизи центральной районной больницы вчера изъят 31 боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, сначала местный житель нашел один боеприпас. Он сразу проинформировал об этом спасателей по номеру экстренного вызова «101».

Для обезвреживания взрывоопасного предмета выехала пиротехническая группа Главного управления ГСЧС в Луганской области. В целом при обследовании места происшествия было обнаружено 14 минометных мин калибром 50 и 82 мм, 17 артснарядов калибром 45 мм.

Пиротехники уничтожили все боеприпасы путем контролируемого подрыва.