В Запорожье досрочно завершен отопительный сезон

В Запорожье с сегодняшнего дня, 3 апреля, завершен отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, основанием для отключение потребителей от централизованного теплоснабжения стало повышение среднесуточной температуры воздуха в Запорожье.

«В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов на протяжении трёх суток, с 3 апреля в Запорожье завершается отопительный сезон. Концерну «Городские тепловые сети», предприятиям и организациям Запорожья, осуществляющим теплоснабжение, поручено провести отключение потребителей тепла», - сообщили в пресс-службе.

Данное требование закреплено распоряжением городского председателя Запорожья Александра Сина №93р от 2 апреля «Об окончании отопительного сезона 2012-2013 годов в г. Запорожье».