В Севастополе создадут реабилитационный центр для детей

В Севастополе на базе Дома ребёнка будет создан специальный реабилитационный центр, где планируется оказывать помощь как больным детям-сиротам, так и тем, кто проживает в семье, но нуждается в реабилитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, во вторник, заявил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей Савенков во время посещения Севастопольского дома ребёнка.

«Было бы правильно, чтобы те сложные дети, которые нуждаются в реабилитации, были либо на дневном стационаре, либо круглосуточно, а на выходные уходили домой. Потому что родители самостоятельно просто не справятся с проблемами реабилитации, не адаптируют детей, нуждающихся в коррекции к нашей жизни, к детскому садику и к школе», - сказал Савенков. По его мнению, создание такого центра даст возможность многим родителям пойти на работу. «Это уменьшит также количество тех детей, которые будут брошены мамами, так как будут созданы условия, чтобы ребенок реабилитировался в центре, а воспитывался и рос всё же в семье», - уточнил Савенков.

В свою очередь, начальник управления здравоохранения Севастопольской ГГА Виктор Пологов заявил, что количество детей, рождающихся с теми или иными проблемами, продолжает оставаться достаточно большим. «В этом году президент поставил задачу увеличить количество мест в детских садах, в том числе предусмотреть создание таких дошкольных заведений для детей с ограниченными физическими возможностями. На сегодняшний день на базе Дома ребёнка практически можно реализовать эту задачу, потому что здесь по штатному расписанию 90 коек, а воспитывается только 31 ребенок», - отметил Пологов. По его мнению, сегодня реально на базе Дома создать такую группу дошкольного воспитания для детей с ограниченными физическими возможностями. «Это будет полностью совпадать и с государственной программой, и с теми реалиями, которые есть. Сегодня база здесь прекрасная, персонал обученный в полном составе, поэтому совершенно реально», - подытожил Пологов.

Главный врач Севастопольского дома ребёнка Ангелина Орехова сообщила журналистам, что на сегодня ожидается изменение в типовое положение таких заведений, как Дом ребёнка, где будет чётко прописано соответствующее положение.

«Это возможность пребывания детей в свободном режиме, то есть это дневное пребывание, режим детского сада, или это пятидневное пребывание, а на субботу-воскресенье родители могут этого ребёнка забрать», - уточнила Орехова.

Она также считает, что такая форма существенно уменьшила финансовые затраты родителей на воспитание ребёнка, а главное будет результат реабилитации.

«Если комплексно заниматься этой проблемой семьё отдельно, это очень дорого. Поэтому данная работа, которая здесь будет организована, большая помощь нашим семьям. Всё будет проходить на высоком профессиональном уровне и бесплатно», - заключила Орехова.

