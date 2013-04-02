ОЖД сделает 30 станций комфортными для инвалидов

Одесская железная дорога, начиная со второго квартала 2013 года, планирует усовершенствовать 30 станций для удобства пассажиров-инвалидов, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, планируется усовершенствовать имеющиеся и установить новые средства, которые сделают пребывание инвалидов на вокзалах и станциях более удобным.

«Вход в здание станции Главани, островную платформу станции Людмиловка и береговую платформу станции Трехкратное обустроят пандусами. Также пандусами с поручнями будут обустроены заезд с привокзальной площади на центральный вход вокзала станции Кировоград и заезд с перрона на центральный вход вокзала станции Новоукраинка. Пандусы входа в пассажирские здания станции Луковое и Тимково обустроят перилами. Кроме того, будут переоборудованы входы в залы повышенной комфортности на станциях Вапнярка, Кодыма, Затишье и Балта", - уточняет пресс-служба.

Для пассажиров с недостатками зрения необходимую информацию на станциях специалисты продублируют рельефным буквенно-цифровым или рельефно-точечным шрифтом (Брайля). Многие станции будут обустроены информационными стендами о нахождении дежурных групп и ответственных работников группы помощи.

Кроме того, для людей с недостатками зрения на вокзалах станций первую и последнюю ступеньки маршевых лестниц промаркируют ярко-желтой краской с нанесением покрытия из резинового или абразивного материала.

Для беспрепятственного движения инвалидов между путями будут обустроены переходы. На некоторых вокзалах проведут обустройство платформ рельефными ограничительными полосами для безопасного движения людей с недостатками зрения.

"Одесская железная дорога постоянно работает над созданием условий для доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам железнодорожной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога (ОЖД) в 2012 году перевезла 46,272 млн пассажиров, в том числе 4,7 млн пассажиров льготных категорий.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец первого полугодия 2012 года, эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.