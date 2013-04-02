В Чернигове на рынке выявлены два неизвестные устройства

В Чернигове на рынке выявлены два устройства, похожие на взрывоопасные.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в области, сегодня утром, 2 апреля, в милицию позвонил по телефону мужчина, который сообщил, что нашел на рынке пакет с двумя предметами цилиндрической формы, похожими на взрывоопасные, - с гнетом и кольцом.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа городского отдела милиции и областного УМВД, взрывотехники. Люди с рынка были эвакуированы, территория проверена, подозрительные предметы не были выявлены. Устройства направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство". Проводится проверка.