В Чернигове на рынке выявлены два неизвестные устройства
16:54, 02 апреля 2013Новости регионов
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Похожие на взрывоопасные
В Чернигове на рынке выявлены два устройства, похожие на взрывоопасные.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в области, сегодня утром, 2 апреля, в милицию позвонил по телефону мужчина, который сообщил, что нашел на рынке пакет с двумя предметами цилиндрической формы, похожими на взрывоопасные, - с гнетом и кольцом.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа городского отдела милиции и областного УМВД, взрывотехники. Люди с рынка были эвакуированы, территория проверена, подозрительные предметы не были выявлены. Устройства направлены на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство". Проводится проверка.
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