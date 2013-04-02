5-6 апреля критически повысится уровень воды на Житомирщине

В Житомирской области критическое повышение уровня воды, вызванное интенсивным таянием снега, прогнозируется на 5-6 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 2 апреля, на заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций первый заместитель председателя Житомирского ОГА Николай Олещенко.

Он уточнил, что в реке Тетерев вода уже поднялась на 50 см выше обычного уровня.

"На сегодняшний день в водоемах области из-за резкого таяния снега дополнительно прибыло в целом около 1,4 млрд кубов воды. За сутки больше всего вода поднялась на реке Тня в селе Броники Новоград-Волынского района - на 95 см, однако вода в пойму еще не вышла. У каждой реки своя критическая черта. Мы регулируем гидроузлами сброс воды", - сказал Н.Олещенко.

Он также отметил, что в каждом городе и районе есть традиционные места подтопления.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, к спасателям Житомирщины уже поступило 20 сообщений о подтоплении частных хозяйств.

"Интенсивное таяние снега привело к наполнению водой низинных участков местности. Вода затопила огороды и подворья, которые там расположены", - сказала И.Романюк

В Житомире спасатели откачивали воду с 9 подворий, расположенных на восточной околице города.

Также работы по откачиванию воды проводились в городах Новоград-Волынский и Бердичев, а также в семи районах области.

Так, в Малинском районе в селе Новая Рутвьянка подтоплен дом, в котором проживает 70-летняя женщина. Вода залила пол в доме и подвал. Спасатели откачали воду и помогли хозяйке перенести в сухие места домашние вещи.