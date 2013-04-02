На Житомирщине в больнице умерла женщина, попавшая под поезд

В Житомирские области вчера, 1 апреля, поздно вечером в больнице умерла женщина, которая 29 марта попала под пассажирский поезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, в пятницу около 17:30 в селе Пирожки Малинского района 30-летняя женщина, переходя железнодорожные пути в оборудованном месте, не заметила поезд и попала под него.

Машинист, увидев произошедшее, остановил локомотив и вызвал «скорую помощь», которая доставила пострадавшую в местную больницу. Состояние женщины врачи Малинской горрайонной больницы оценили как крайне тяжелое – сломаны бедра, черепно-мозговая травма, многочисленные телесные повреждения. Врачи боролись за жизнь женщины, но полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.