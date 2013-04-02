На станции «Вышгородская» никто из киевлян не пострадал

В Киеве в результате разрушения плиты на платформе «Вышгородская» никто не пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отметили в КГГА, ссылаясь на информацию коммунального предприятия «Киевпастранс», пассажиры городской кольцевой электрички, которые могли получить повреждения в результате разрушения участка платформы, к работникам станции «Вышгородская» не обращались.

В сообщении также говорится, что на месте разрушения станции городской электрички «Вышгородская» установлено, что упала плита перекрытия платформы размером 6м х 1,5м. По предварительному заключению следственной группы МВД, плита упала в результате разрушения бетона (изношенности) под воздействием метеорологических факторов.

При этом в КП «Киевпастранс» указывают, что содержание в надлежащем техническом состоянии инфраструктуры городской кольцевой электрички, а именно: устройств системы центрального обеспечения, зданий, сооружений, платформ посадки, путевого хозяйства, контактной сети обеспечивает Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-западная железная дорога».

Сейчас на железнодорожной платформе «Вышгородская» представители органов ГУ МВД Украины в Киеве, ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева, ГТГО «Юго-западная железная дорога», Департамента транспортной инфраструктуры КГГА проводят расследование обстоятельств происшествия, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на станции городской электрички «Вышгородская» обвалилась часть перрона. По информации «5 канала», люди, которые ожидали поезд, падали просто на рельсы. По сообщению телеканала, ЧП случилось именно тогда, когда подъехал поезд. Часть пассажиров успели вскочить в вагон, но некоторые, со слов очевидцев, упали под вагон. Машинист разрушения перрона не заметил - закрыл двери и двинулся дальше.

